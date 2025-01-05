Хинштейн: комментарии чиновников о действиях ВС РФ недопустимы

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Teлеграм-канале, что комментарии чиновников о ситуации на фронте и действиях Вооруженных сил (ВС) РФ недопустимы.
«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны», — обратил внимание временно исполняющий обязанности главы Курской области.
Ещё Александр Хинштейн попросил жителей региона не возвращаться в населённые пункты, являющимися частью «серой зоны». Врио главы региона уточнил, что власти Курской области делают всё, чтобы помочь Вооружённым силам Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Тот приехал в регион с рабочим визитом.
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