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Хинштейн: комментарии чиновников о действиях ВС РФ недопустимы

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Teлеграм-канале, что комментарии чиновников о ситуации на фронте и действиях Вооруженных сил (ВС) РФ недопустимы.
«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны», — обратил внимание временно исполняющий обязанности главы Курской области.

Ещё Александр Хинштейн попросил жителей региона не возвращаться в населённые пункты, являющимися частью «серой зоны». Врио главы региона уточнил, что власти Курской области делают всё, чтобы помочь Вооружённым силам Российской Федерации.



Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Тот приехал в регион с рабочим визитом.

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#минобороны
#курская область
#вс рф
#александр хинштейн
Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР
05 января 2025, 21:56

Фото: iStock/Nordroden

Украина фактически потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития на западе ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Отмечается, что речь идёт о Шевченковском литиевом месторождении, которое длительное время находилось под оккупацией украинских войск. ВС РФ активно продвигаются западной границе республике, в том числе около Покровска, Курахово и Великой Новосёлки. Теперь Украина не может вести там разработку, а российской экономике это месторождение пригодится.

Рогов подчеркнул, что залежи лития на Шевченковском месторождении также захватывают и Запорожскую область. В общей сложности оно раскинулось на почти 40 гектаров.

Помимо лития, добавил Рогов, на месторождении есть много других ценных природных ресурсов, включая ниобий, бериллий и тантал.

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#днр
#ископаемые
#украина
#всу
#вс рф
#рогов
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ВС РФ поразили британский танк Challenger 2 в Курской области – видео
Представлены кадры поражения британского танка Challenger 2 в Курской области
05 января 2025, 21:09

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска поразили украинский танк Challenger 2 производства Великобритании в Курской области. Момент удара был запечатлён на видео, которое представил Telegram-канал «Рыбарь».
Отмечается, что по боевой машине был нанесён удар беспилотником 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

В общей сложности ВСУ в 2023 году получили 13 таких танков, который поступили на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При учёте предыдущих ликвидаций в распоряжении ВСУ остаются 5-6 Challenger 2.


Ранее стало известно, сколько человек Украина мобилизовала в 2024 году.

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#всу
#вс рф
#танки
#сво
#курская область
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ВСУ ударили по больнице и объектам инфраструктуры в Запорожской области
05 января 2025, 20:58

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские войска ударили по больнице в городе Васильевка и объектам гражданской инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий в своём Telegram-канале.
В воскресенье утром ВСУ атаковали беспилотником здание Васильевской городской больницы. Позднее над территорией районной электроподстанции был сбил дрон, который сдетонировал в воздухе.

Также Тицкий сообщил об ударах украинских войск по Энергодару, Токмаку и селу Днепровка в регионе. Два дрона были сбиты, а третий взорвался около вышки сотовой связи в Днепровке. В результате детонации повреждений вышке нанесено не было, она продолжила работать в штатном режиме.

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#всу
#запорожская область
#беспилотник
#атака
#больница
#инфраструктура
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Сырский инициировал усиление бригады «Анна Киевская» из-за дезертирства
05 января 2025, 19:59

Фото: iStock/ Silent_GOS

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155-ю бригаду имени Анны Киевской, бойцы которой обучались во Франции, из-за дезертирства, сообщило агентство РИА Новости.
«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить», — обратил внимание Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что уже отдал все соответствующие распоряжения.

Александр Сырский уточнил, что за последнее время Вооружённым силам Украины удалось нарастить количество войск, которые применяют беспилотные системы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тысяч человек вместо предлагаемых 500 тысяч. В прошлом году бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал мобилизовать полмиллиона украинцев. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение, отметив, что это слишком большая цифра.

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#всу
#александр сырский
#украина
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Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео
05 января 2025, 19:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военнослужащий ВСУ попал на видео, когда убегал из подбитой боевой бронированной машины (ББМ) в Курской области. Кадры представил Telegram-канал «Дневник Мракоборцев | Z».
Отмечается, что украинский боец бежал, чтобы спрятаться в ближайшей лесополосе. Действий происходило около хутора Бердин в Большесолдатском районе.

Представленные кадры прокомментировал военный эксперт Борис Рожин, который заявил, что попытка захвата российского хутора у украинских войск провалилась. В общей сложности в боях около этого населённого пункта ВСУ потеряли шесть единиц военной техники, включая два танка.

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#вс рф
#всу
#сво
#курская область
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#минобороны
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Украина в 2024 году призвала в ряды ВСУ порядка 200 тысяч человек
05 января 2025, 19:40

Фото: iStock/Olena_Z

В 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тысяч человек вместо предлагаемых 500 тысяч. Этого числа не хватило для восполнения потерь, сообщает американская газета The Washington Post.
В прошлом году бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал мобилизовать полмиллиона украинцев. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение, отметив, что это слишком большая цифра. В результате были мобилизованы порядка 200 тысяч человек.

Также издание отмечает, что в 2024 году парламент Украины принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет. При этом украинские военные, опрошенные журналистами, подчеркнули, что призыв начался слишком поздно, поскольку на тот момент части были сильно истощены после длительных боевых действий. Кроме того, бойцы указали на растущее количество дезертиров.

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В Белгородской и Курской областях уничтожили четыре украинских дрона
05 января 2025, 19:08

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью и один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее украинские военные нанесли очередной удар по Запорожской атомной электростанции. Дрон ВСУ атаковал уникальный тренажёрный зал АЭС. Информация опубликована в официальном телеграм-канале станции.

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#беспилотник
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#вс рф
#курская область
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SHOT: ВСУ использовали в Курской области воздушный шар-террорист
05 января 2025, 18:29

Фото: istockphoto/e-crow

Вооружённые силы Украины (ВСУ) запустили в Курской области так называемый воздушный шар-террорист. Это произошло в ночь на 5 января, около 01:00.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Вероятно, противник пытался произвести своеобразную разведку боем при помощи необычного аппарата накануне сегодняшнего контрнаступления в Курской области. Отмечается, что помимо разведывательных функций, шар-террорст мог нести несколько мин.

Предполагается, что ВСУ намеревались устроить диверсию на одном из стратегических объектов региона. Подозрительный объект был уничтожен дежурным силами противовоздушной обороны, не успев сбросить боевые заряды.

Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные шарами-террористами, по сравнению с БПЛА, обладают большей грузоподъёмностью. Один аппарат может нести до шест 82-мллимитровых мин. Как правило, ВСУ маскируют эти шары под метеорологические зонды.

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#воздушные шары
#аппарат
#всу
#курская область
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Под Курском ликвидировали примкнувшего к ВСУ редактора шоу «МастерШеф»
Под Курском ликвидировали музыкального редактора шоу «МастерШеф» Антона Вовка
05 января 2025, 18:12

Фото: iStock/undefined undefined

В Курской области ликвидировали музыкального редактора популярного украинского шоу «МастерШеф» Антона Вовка, который примкнул к ВСУ. Об этом сообщает местное агентство УНИАН.
Отмечается, что в составе украинских войск он служил штурмовиком в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. У Вовка было звание младшего лейтенанта. Бойца ликвидировали 28 декабря 2024 года.

Украинское реалити-шоу «МастерШеф» выходит с 2011 года. В нём принимают участие повара, которые борются за главный приз в 500 тысяч гривен и возможность отправиться на учёбу в кулинарную школу во Францию.

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