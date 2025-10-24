Хиромант назвала знаки на руках, которые сулят удачу и богатство

24 октября 2025, 08:45

Хиромант Чурон назвала редкие знаки на ладонях, обещающие удачу и успех

Фото: iStock/SonerCdem

Хиромант Татьяна Чурон рассказала о редких знаках на ладонях, которые могут сулить удачу и успех. Среди них — трезубец на холме Юпитера, тройная линия Аполлона, звезда, рыба и бабочка.