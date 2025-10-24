Хиромант назвала знаки на руках, которые сулят удачу и богатство
Хиромант Татьяна Чурон рассказала о редких знаках на ладонях, которые могут сулить удачу и успех. Среди них — трезубец на холме Юпитера, тройная линия Аполлона, звезда, рыба и бабочка.
В беседе с Москвой 24 она пояснила, что трезубец, расположенный у основания указательного пальца, символизирует известность и материальное благосостояние. Этот знак может исчезать и появляться, но пока он виден, удача сопутствует всем начинаниям. Тройная линия Аполлона идет от середины ладони к безымянному пальцу. Она приносит успех и внутреннее удовлетворение. Люди с этим знаком часто достигают славы и материального достатка во второй половине жизни.
Знак звезды предвещает яркие достижения и признание. Яркость и четкость изображения усиливают значение предсказания. Звезда может находиться в любом месте на ладони или пальцах. Бабочка указывает на успех в профессиональной деятельности, но также символизирует взлеты и падения. Рыба отвечает за богатство, уважение и семейное счастье.
