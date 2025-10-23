Мобилизация резервистов ВС РФ: что это значит
Кабмин России представил на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий привлечение резервистов Вооруженных сил РФ к специальным сборам для защиты критически важных объектов инфраструктуры страны. Об этом пишет Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского, законопроект не связан с мобилизацией. Предполагается привлекать к участию в сборах наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве.
Согласно нововведениям, на основании указа президента России Владимира Путина резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов и инфраструктуры жизнеобеспечения. В первую очередь речь идёт об объектах энергетики и транспорта.
Порядок проведения специальных сборов будет определяться российским правительством. При этом важно отметить, что участие резервистов в подобных мероприятиях будет осуществляться исключительно на добровольной основе в рамках заключённых контрактов.
Читайте также: