Мобилизация резервистов ВС РФ: что это значит

23 октября 2025, 23:15

Власти РФ намерены привлечь резервистов к защите критически важных объектов

Фото: istockphoto / zim286

Кабмин России представил на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий привлечение резервистов Вооруженных сил РФ к специальным сборам для защиты критически важных объектов инфраструктуры страны. Об этом пишет Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».