Хирург Абугов назвал операцию на аорте самым рискованным вмешательством
Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НКЦ №1 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Сергей Абугов назвал вмешательства на открытой аорте одними из самых сложных в кардиохирургии. Повреждение магистрального сосуда способно за считаные минуты привести к критической потере крови.
В беседе с «Газетой.Ru» профессор отметил, что тревожным моментом во время такой операции становится сильное кровотечение, когда кровь выбрасывается струей вверх. При разрыве или травме крупного сосуда пациент за минуту рискует лишиться значительной доли циркулирующей крови.
Абугов пояснил, что аортальная хирургия требует от специалиста исключительной точности и обширных знаний. По его словам, этот раздел считают вершиной сосудистой хирургии.
Операции на грудном отделе аорты предъявляют высокие требования к подготовке всей бригады. Для успешного вмешательства необходимы опыт хирурга, современное оборудование и надежная работа анестезиологов.
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