Юрист назвал тревожные сигналы преследования уже на первом свидании

16 сентября 2026, 12:14

Юрист Печников: излишняя осведомленность и назойливость — опасные звоночки

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников предупредил: чрезмерный интерес к личной жизни нового знакомого и игнорирование его границ могут указывать на склонность к сталкингу.