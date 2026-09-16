Юрист назвал тревожные сигналы преследования уже на первом свидании
Президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников предупредил: чрезмерный интерес к личной жизни нового знакомого и игнорирование его границ могут указывать на склонность к сталкингу.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист пояснил, что российское законодательство не предусматривает отдельной уголовной статьи за преследование. Ответственность наступает, когда действия человека содержат признаки других нарушений — например, угроз, шантажа или незаконного проникновения в жилье. Поводом насторожиться станет осведомленность собеседника о сведениях, которыми человек не делился лично и не размещал в открытом доступе. Речь идет о деталях работы, привычках, маршрутах, увлечениях или круге общения. Такое поведение способно свидетельствовать о целенаправленном сборе информации.
Еще один рискованный признак — требование постоянно оставаться на связи. Навязчивые звонки, поток сообщений и стремление организовать встречи без учета отказов говорят о неуважении к чужому личному пространству. Особого внимания требуют попытки следить за человеком, фотографировать или снимать видео без согласия. Печников советует не продолжать контакт после подобных эпизодов.
Опасность представляет и цифровое давление: просьбы сообщить пароли, попытки войти в аккаунты, контроль активности в соцсетях. При признаках преследования стоит сохранять переписку, записи разговоров и контакты очевидцев. В случае угроз или попытки попасть в квартиру необходимо обратиться в полицию.
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