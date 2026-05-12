Хирург из Чили увидела рай и узнала судьбу сына за 24 минуты остановки сердца

12 мая 2026, 10:16

Фото: iStock/sudok1

Хирург-ортопед пережила остановку сердца, которая длилась почти полчаса. Об этом сообщает The Irish Mirror.





По словам самой Мэри Нил, она отправилась отдыхать в Чили вместе с друзьями. Женщина каталась на байдарках, упала на подножие водопада и погрузилась в воду. Без кислорода она провела 24 минуты, но врачам удалось ее спасти.



Нил рассказала, что в тот момент она отправилась в иной мир, где ее «радостно встретили и поприветствовали». Там женщина ощутила удивительное умиротворение и чувствовала себя как дома.

«Она объяснила, что рай примечателен по двум причинам – бесконечной любовью и неописуемой красотой», – говорится в статье.