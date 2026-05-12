Держали в «клетке» и морили голодом: родителей-садистов осудили за убийство двухлетней дочери
Суд в Хабаровском крае приговорил родителей-садистов к 20 годам лишения свободы за истязание и убийство собственного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, все происходило с июля по октябрь 2024 года в Комсомольске-на-Амуре. 27-летняя мать и 29-летний отец устали от ухода за двухлетней дочерью и соорудили для нее подобие клетки.
Они сажали девочку в коробку, не позволяя ей двигаться, сидеть или вставать в полный рост. Родители содержали дочь в антисанитарных условиях, не обеспечивали соблюдение гигиены, лишали еды и воды. В итоге ребенок скончался от крайнего истощения.
Садистов задержали в ноябре 2024 года. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об истязании, незаконном лишении свободы, неисполнении родительских обязанностей и убийстве малолетнего с особой жестокостью. Отец проведет ближайшие 20 лет в колонии строгого режима, мать — в колонии общего режима.
