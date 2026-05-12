Восьмилетний квадроциклист вылетел на тротуар и покалечил 16-летнюю школьницу
В коттеджном поселке «Вёшки-95» в Московской области восьмилетний мальчик на квадроцикле сбил 16-летнюю девочку. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» в своем канале в мессенджере Max.
По словам матери пострадавшей, квадроцикл вылетел с дороги на тротуар, по которому шла ее дочь, и ударил ей в спину. У школьницы диагностировали перелом позвоночника, перелом челюсти в трех местах и сотрясение мозга. Также она получила рваные раны лица, выбитые зубы и многочисленные ушибы.
Женщина намерена сообщать в ГИБДД о каждом подобном нарушении и каждом ребенке, оказавшемся за рулем.
Ранее в Ленинградской области 38-летний мотоциклист сбил насмерть 11-летнего школьника на пешеходном переходе, после чего погиб сам, врезавшись в столб.
