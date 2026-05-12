Москвич поссорился с двумя девушками и выместил зло на чужих машинах
В столичном районе Северное Медведково полицейские задержали 27-летнего парня, который в порыве злости разбил два припаркованных автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
По данным ведомства, молодой человек не смог сдержать эмоции после ссоры с двумя девушками. Вместо того чтобы успокоиться, он начал крушить чужие машины во дворе. В итоге оба автомобиля получили разбитые лобовые стекла и поврежденные зеркала.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части второй статьи 167 УК: «Умышленное повреждение имущества». Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел конфликт с участием курьера, который не смог с первого раза попасть в подъезд из-за неисправного домофона.
