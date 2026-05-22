Хирург назвал лотереей массовое «паломничество» в Турцию за волосами
Турция стала популярным местом для пересадки волос среди россиян благодаря доступным ценам, пакетным турам и заманчивым обещаниям «новых волос за два дня». Однако с увеличением потока медицинских туристов возросло и количество людей, которым после таких операций приходится устранять последствия уже на родине. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты клиники пересадки волос Real Trans Hair.
Врачи отмечают, что проблемы после пересадки волос могут проявиться не сразу. Пациенты часто сталкиваются с неестественным ростом волос, повреждениями в донорской зоне и плохой приживаемостью пересаженных графтов спустя несколько месяцев. Медицинский туризм для пересадки волос сопряжен не только с финансовыми затратами, но и с вопросом квалификации специалистов, проводящих процедуру.
Пересадка волос — это всегда риск. В Турции подобные услуги нередко оказываются людьми, не имеющими медицинского образования, что разрешено местным законодательством, пояснил хирург из Real Trans Hair Владимир Орловский.
Тем не менее, эксперты признают наличие в Турции высококлассных клиник и опытных врачей. Основная проблема, по мнению специалистов, заключается в массовом предложении дешевых пакетных операций, в которые и обращаются многие пациенты.
Специалисты подчеркивают, что при выборе клиники важно учитывать не только стоимость процедуры, но и квалификацию хирурга, количество проведенных операций, используемые технологии и возможность ознакомиться с предыдущими работами врача.
Читайте также: