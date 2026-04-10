Артемий Лебедев сделал пересадку волос
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев сделал пересадку волос. Об этом он рассказал в своем Instagram*-аккаунте.
Лебедев опубликовал фото с белой повязкой на голове и с иронией прокомментировал процедуру.
«Седина в бороду — бес в ребро! Пересадил немного волос с <…> на голову. Пусть будет густо там, где видно», — написал он.Ранее блогер жаловался на «поклонника-шизофреника», который слал на его электронную почту десятки писем ежедневно. Дизайнер подчеркнул, что иногда среди его фанатов находятся такие люди.
До этого дизайнер высказался о разводе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн).