Хирург объяснил, почему искривление носовой перегородки угрожает сердцу и мозгу

23 октября 2025, 12:36

Фото: istockphoto / yacobchuk

Искривленная носовая перегородка может вызвать серьёзные нарушения работы сердца и мозга, предупредил ринохирург и пластический хирург Сергей Карпович в разговоре с «Известиями».





Он отметил, что привычка дышать ртом при затруднённом носовом дыхании повышает риск простуд, фарингита и бронхита. Самым опасным последствием является синдром обструктивного апноэ сна, при котором регулярные остановки дыхания вызывают микропробуждения мозга и хроническую гипоксию, что ведёт к нагрузке на сердце и повышает риск инфаркта и инсульта.

«Каждая такая остановка вызывает микропробуждение мозга, который переходит в тревожный режим из-за нехватки кислорода. В результате даже после полноценного по времени сна человек просыпается разбитым и уставшим. Хроническое кислородное голодание приводит к сгущению крови, создавая постоянную нагрузку на сердце и повышая риск ишемической болезни, инфаркта и инсульта», — предупредил врач.