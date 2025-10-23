В России допустили расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

23 октября 2025, 12:17

Фото: istockphoto / Evkaz

С вероятностью около 60% в России льготная ипотека для семей с детьми может быть расширена до детей до 14 лет к концу 2025 года или в 2026 году. Такой прогноз для «Газеты.Ru» дал помощник депутата Госдумы и старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.