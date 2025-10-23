В России допустили расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет
С вероятностью около 60% в России льготная ипотека для семей с детьми может быть расширена до детей до 14 лет к концу 2025 года или в 2026 году. Такой прогноз для «Газеты.Ru» дал помощник депутата Госдумы и старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
По его словам, ключевым условием для реализации этого сценария является снижение ключевой ставки Центробанка хотя бы до 10–11% или ниже. Это позволит бюджету дешевле субсидировать процентную разницу по новым кредитам. Без этого шаг расширения станет чрезмерной нагрузкой для финансов.
Экономист отметил, что также необходим рост доходов бюджета: повышение нефтегазовых поступлений при стабильных или растущих ценах, увеличение ненефтегазовых доходов и успешное размещение госдолга на приемлемых условиях.
Мосягин подчеркнул, что важно обеспечить управляемость и предсказуемость расходов по действующим льготным ипотечным программам, так как резкий рост их объёма может затруднить расширение. Власти, по его мнению, будут учитывать, насколько существующие меры стимулируют рождаемость и поддержку семей, а включение детей до 14 лет рассматривается как критически важное для демографии.
