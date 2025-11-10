Хирург объяснил, почему женщины любят горячий душ
Австралийский хирург Зак Тернер объяснил тягу женщин мыться в очень горячей воде. Об этом пишет издание New York Post (NYP).
Эксперт объяснил, что у женщин, в отличие от мужчин, меньше мышечной массы и больше жировой ткани. Это делает их более чувствительными к холоду, особенно в конечностях. Поэтому женщины часто предпочитают принимать горячий душ, чтобы согреться.
Тернер также сослался на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change. Согласно опубликованному материалу, мужчины предпочитают температуру в помещении около 22 градусов Цельсия, тогда как женщины — около 24 градусов. Это связано с тем, что женский организм вырабатывает меньше энергии из-за более медленного метаболизма.
Медик добавил, что с течением времени температурные предпочтения могут изменяться.
