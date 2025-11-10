Хирург объяснил, почему женщины любят горячий душ

10 ноября 2025, 19:38

Хирург Тернер: Женщины моются в очень горячей воде из-за медленного метаболизма

Фото: iStock/Алексей Филатов

Австралийский хирург Зак Тернер объяснил тягу женщин мыться в очень горячей воде. Об этом пишет издание New York Post (NYP).