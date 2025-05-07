Нумеролог объяснил, как распознать кармического партнера

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Кармическую связь можно определить, анализируя числа в датах рождения партнеров. Об этом рассказал астролог, эзотерик и нумеролог Олег Персидский.
По его словам, кармические отношения представляют собой уникальную связь между людьми, которая способствует духовному развитию, исцелению старых травм и завершению незавершенных дел из прошлых жизней.
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«Эти отношения часто оказываются интенсивными, эмоционально насыщенными и порой болезненными, но они имеют глубокий смысл для обоих партнеров», — отметил эксперт в интервью для Москвы 24.Числа жизненного пути могут рассказать о кармической связи влюбленных. Чтобы вычислить их, необходимо сложить все цифры в дате рождения каждого человека до получения однозначного числа. Совпадение чисел жизненного пути у партнеров свидетельствует о глубокой связи, включая кармическую. Также комбинации чисел 1 и 9, а также 4 и 6 могут указывать на такую связь, добавил нумеролог. Кроме того, сумма всех цифр в датах рождения может дать представление о силе связи между людьми.
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Анастасия Хохлова