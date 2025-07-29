Юрист объяснил, почему у Блиновской есть шанс сократить тюремный срок

29 июля 2025, 14:51

Юрист Краснов: Блиновской могут сократить срок, но вряд ли отменят наказание

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Блогер Елена Блиновская продолжает отбывать наказание в колонии общего режима. «Королева марафонов» вынуждена будет пять лет находиться в тюрьме.





Как рассказал Общественной Службе Новостей звёздный юрист Дмитрий Краснов, шансы сократить тюремный срок есть. Защита блогера уже подала апелляцию. Её рассмотрит Мосгорсуд, но точной даты заседания пока нет.



По словам Краснова, основанием для обжалования приговора может стать отсутствие судимостей у блогера в прошлом, также малолетние дети, которые ждут Елену, и ещё один фактор — осуждённая сотрудничает со следствием.

«Кроме того, есть основания полагать, что защита обнаружила некоторые неточности или некорректное формулирование сведений о деятельности блогера», — добавил адвокат.