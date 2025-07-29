Особенно осторожными должны быть Овны и Весы: каким будет август 2025 для каждого знака зодиака
Август — месяц отпусков, но расслабиться будет непросто из-за нестабильных планетарных аспектов. Основные неблагоприятные периоды — первая и последняя декады месяца.
В первой декаде не рекомендуется выяснять отношения с начальством, инициировать судебные разбирательства или проводить сделки, так как международная обстановка напряженная, а ретроградный Меркурий вносит путаницу до 11 числа. Особенно осторожными должны быть Овны и Весы, а также Раки и Козероги. Во второй декаде затишье: Меркурий становится директным, что подходит для подписания документов и путешествий. Солнце в Льве создаст атмосферу для отдыха и творчества, особенно для Львов, у которых возрастут шансы на любовь, сообщает издание argumenti.ru.
В конце месяца квадрат Урана и Солнца может привести к авариям и сбоям связи, поэтому лучше избегать опасных поездок. Девам и Близнецам первой декады стоит провести конец месяца дома. Также в конце августа возможны конфликты в отношениях из-за оппозиции Венеры и Плутона. Рекомендуется обратиться к семейному психологу и заниматься совместными проектами. Одиноким лучше не начинать новые романы до середины сентября.
С 29 по 31 августа будет возможность расслабиться и провести время с близкими, готовясь к осени.
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