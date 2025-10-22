Хирург предупредил: ринопластика филлерами может вызвать некроз и потерю зрения

22 октября 2025, 11:40

Хирург рассказал о рисках инъекционной ринопластики и последствиях для здоровья

Фото: Istock / LightFieldStudios

Инъекционная ринопластика с использованием филлеров может быть опасной для здоровья и привести к тяжелым осложнениям, включая некроз тканей и потерю зрения. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пластический хирург, ринохирург Сергей Карпович.





По словам специалиста, несмотря на популярность и кажущуюся простоту процедуры, она сопряжена с серьезными рисками. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут скорректировать лишь незначительные неровности, но не способны радикально изменить форму носа.



Карпович подчеркнул, что при выраженных особенностях внешности филлеры часто дают обратный эффект — со временем они мигрируют, нарушая четкость контуров. Врач отметил, что попадание препарата в сосуд может вызвать закупорку, некроз тканей или даже слепоту, если затронута глазная артерия.



Кроме того, инъекции оставляют долгосрочные изменения в тканях — рубцы и фиброз, которые осложняют последующую классическую ринопластику.





«Филлеры стоит применять только для точечной коррекции незначительных асимметрий после ранее проведённых операций при условии выполнения процедуры квалифицированным хирургом», — резюмировал Карпович.