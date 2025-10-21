Учёные создали анализ крови, который выявляет более 50 видов рака до появления симптомов

21 октября 2025, 20:35

Новый тест MCED способен определить рак за три года до первых признаков болезни

Фото: Istock / nisara Tangtrakul

Американские исследователи разработали инновационный анализ крови, который способен выявлять более 50 видов рака ещё до появления симптомов. Об этом сообщает Baza.