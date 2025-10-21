Учёные создали анализ крови, который выявляет более 50 видов рака до появления симптомов
Американские исследователи разработали инновационный анализ крови, который способен выявлять более 50 видов рака ещё до появления симптомов. Об этом сообщает Baza.
Учёные из Университета Джонса Хопкинса (США, Калифорния) представили тест под названием MCED (Multi-Cancer Early Detection), основанный на методах машинного обучения и геномного анализа. Он позволяет обнаружить малейшие фрагменты мутировавшей ДНК, указывающие на развитие опухолевых процессов.
Тест способен определить наличие заболевания за три года до появления первых симптомов и демонстрирует высокую точность.
Пока метод MCED не получил официального одобрения для массового применения, однако пройти его уже можно в частных клиниках США. Учёные подчёркивают, что результаты анализа не являются окончательными и требуют подтверждения другими исследованиями.
Сейчас перед специалистами стоит новая задача — создать эффективные протоколы лечения для пациентов, у которых рак обнаружен на самых ранних стадиях.
