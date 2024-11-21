Хирург рассказал о бескровной пересадке волос

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Методика пересадки волос DHI, во время которой применяется специальная ручка Choi, позволяет практически бескровно пересаживать волосы через микропроколы и менее травматично, чем по технологии FUI. Об этом рассказал пластический хирург клиники IQPLASTIQUE Артем Плакида. По его словам, при этом пересаженные волосы имеют 95% вероятность приживаемости.
Плакида раскрыл, что сама процедура пересадки по методике DHI проводится под местным наркозом в полностью стерильной операционной, а на следующий день уже можно будет вернуться к работе. Важно лишь не заниматься физическими нагрузками и бережно относиться к зоне пересадки.
Данная методика, отметил хирург, подходит как женщинам, так и мужчинам, и позволяет делать пересадку волос в зоне облысения, бровей, бороде, даже на шрамах и рубцах.
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«Методика DHI менее травматичная, чем технология FUI, где хирург делает каналы для пересадки волос с помощью сапфирового лезвия», — рассказал он в комментарии для «Газеты.RU».
Данная методика, отметил хирург, подходит как женщинам, так и мужчинам, и позволяет делать пересадку волос в зоне облысения, бровей, бороде, даже на шрамах и рубцах.
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Данил Пономарев