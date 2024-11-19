Уролог Аглиуллин назвал продукты, снижающие мужское либидо

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Уфимский врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал о том, какая еда может сказаться на уровне тестостерона у мужчин, приводя к снижению либидо. Об этом информирует UfaTime.ru.
По словам врача, к таким продуктам относятся чипсы, копчености и продукты с высоким содержанием соли. Они содержат усилители вкуса, которые вызывают привыкание, а также могут стать причиной нарушения нервной системы и образования тромбов.
Негативно на мужское здоровье влияет и пиво, отметил Аглиуллин. Отмечается, что в этом напитке присутствует женский гормон эстроген, который снижает половое влечение и способствует развитию висцерального ожирения.
Уролог также порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления сахара, кофеина и жирной еды.
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Негативно на мужское здоровье влияет и пиво, отметил Аглиуллин. Отмечается, что в этом напитке присутствует женский гормон эстроген, который снижает половое влечение и способствует развитию висцерального ожирения.
Уролог также порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления сахара, кофеина и жирной еды.
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Екатерина Коршунова