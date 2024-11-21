Сомнолог рассказал о способах борьбы с бессонницей

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Если не получается уснуть, следует создать монотонный вечерний ритуал, который будет давать сигнал психике, что пора отдохнуть. О способах борьбы с бессонницей рассказал кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей квалификационной категории, сомнолог Алексей Мелехин. По его словам, также можно включить тусклый свет и заняться спокойной деятельностью, не связанной с сенсорными или информационными нагрузками, например, почитать книгу.
«То есть попробуйте восстановить то, что, например, давно утеряно, а чаще всего утеряны какие-то сенсорные, тактильные впечатления, то есть то, что показывает вашей нервной системе, что никуда бежать не нужно», — поделился он в разговоре с «Газетой.RU».Мелехин подчеркнул, что ко сну готовится сразу весь организм, включая нервную систему и психику, потому важно напомнить телу, что впереди ждет отдых.
Сомнолог также дал несколько рекомендаций. Первый совет — обязательно переодеваться перед сном. Второе — после интенсивного рабочего выделить 20-30 минут для переключения на спокойный вид деятельности, «показать себе, что меня ни для кого, ни для чего нет». Третье — окружить себя обонятельными и тактильными стимулами, которые будут демонстрировать организму, что стресс закончился и пора выдохнуть.
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