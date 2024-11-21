Врач раскрыла угрозу пассивного курения

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Пассивное курение порой не менее опасно, чем активное, так как человек вдыхает не меньше канцерогенов и продуктов горения, чем сам курильщик, заявляют врачи. Соседство в компании никотинозависимых людей грозит риском сердечно-сосудистых заболеваний.
«При пассивном курении человек вдыхает не меньше канцерогенов и продуктов горения, чем курильщик активный. Поэтому просто бросить курить мало: нужно избегать мест, где курят другие», — рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с RT.Эксперт поделилась советами и для активных курильщиков. По ее словам, бросить вредную привычку бывает проще, если на психологическом уровне не ставить цель отказаться от сигарет навсегда, а убеждать себя, что это лишь на какой-то промежуток времени.
Врач отметила, что курение — это не просто зависимость, но и социальная привычка. Люди видят сигарету как способ пообщаться в компании, сделать перерыв, выйдя подымить на балкон, а кто-то так успокаивается. Потому важно определить для себя такие ситуации и найти для сигареты замену.
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