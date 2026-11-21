21 ноября 2026, 08:11

Врач Михайленко: Утверждения о безопасных дозах алкоголя — это миф

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Ведущий хирург, онколог, маммолог, онкодерматолог Анатолий Михайленко рассказал о самых распространенных мифах об алкоголизме. Об этом пишет «Лента.ру».