Хирург рассказал о самых распространенных мифах об алкоголе
Ведущий хирург, онколог, маммолог, онкодерматолог Анатолий Михайленко рассказал о самых распространенных мифах об алкоголизме. Об этом пишет «Лента.ру».
Многие люди ошибочно считают, что слабоалкогольные напитки, такие как пиво или сидр, а также дорогой алкоголь не причиняют вреда. Однако этанол, независимо от его концентрации, является токсичным веществом, которое повреждает клетки мозга и печени, пояснил специалист.
По словам врача, многие также думают, что алкогольные напитки помогают снять напряжение, расслабиться после рабочего дня, согреться в холодную погоду или даже избавиться от простуды. На самом деле алкоголь не согревает, а лишь расширяет сосуды, создавая иллюзию тепла, но при этом увеличивая теплоотдачу. При простуде употребление спиртного ослабляет иммунную систему, отметил Михайленко.
Кроме того, некоторые люди ошибочно полагают, что существуют алкогольные напитки, которые не вызывают похмелья, или что плохое самочувствие можно предотвратить, правильно закусывая. Хирург подчеркнул, что любой алкоголь, содержащий этанол, вызывает интоксикацию, а степень похмелья зависит от количества выпитого и состояния здоровья человека.
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