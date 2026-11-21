В Госдуме раскрыли, какие стоматологические услуги россияне могут получить по ОМС
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный раскрыл, какие стоматологические услуги россияне могут получить по ОМС. Об этом пишет РИА Новости.
По полису обязательного медицинского страхования граждане имеют право на неотложную помощь при острой боли, бесплатное посещение стоматолога-терапевта для консультации, диагностики и рентгеновского исследования, а также лечение кариеса с использованием современных отечественных пломбировочных материалов, удаление зубов по медицинским показаниям, операции на слизистой, снятие зубного камня, пояснил парламентарий. Он отметил, что в государственных клиниках теперь обязательно и бесплатно проводится обезболивание.
Куринный подчеркнул, что по полису ОМС невозможно установить светоотверждаемые пломбы, получить отдельные импортные анестетики, брекеты, капы и системы для исправления прикуса. Также не предусмотрено отбеливание зубов, художественная реставрация, установка виниров, коронок, протезов и имплантов, заключил депутат.
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