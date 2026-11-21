21 ноября 2026, 07:29

Депутат Куринный: по ОМС можно вылечить кариес и удалить зуб

Фото: iStock/Bojan89

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный раскрыл, какие стоматологические услуги россияне могут получить по ОМС. Об этом пишет РИА Новости.