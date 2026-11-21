21 ноября 2026, 04:28

Врач Багиев: детский протез нельзя рассматривать как уменьшенную копию взрослого

Фото: iStock/SeventyFour

Детское протезирование требует особого подхода: у детей костная и мышечная системы продолжают формироваться, поэтому специалистам нужно учитывать не только уровень ампутации, но и меняющиеся параметры тела, физические возможности и нагрузки на протез. Об этом рассказал врач-протезист БИОНИКА 2.0 Шовги Багиев.