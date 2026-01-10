Хирург рассказал, почему россияне начали чаще ездить в Киргизию
Россияне все чаще выбирают Киргизию как одно из направлений медицинского туризма: в пластической хирургии число пациентов из РФ за последние годы выросло в разы. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости известный хирург, один из ведущих специалистов республики в области пластических операций Дмитрий Прокопьев.
По словам Прокопьева, Киргизия становится популярным направлением для медицинского туризма, привлекая пациентов не только из ближнего, но и дальнего зарубежья. Среди гостей можно встретить жителей Объединенных Арабских Эмиратов, Европы и Великобритании. Однако наибольшее количество людей приезжают из стран СНГ, особенно из Казахстана и России. За последние годы число россиян, обращающихся за медицинскими услугами, заметно увеличилось.
Хирург отметил, что среди иностранных пациентов, включая россиян, особенно востребованы операции по коррекции фигуры, такие как увеличение груди, послеродовая абдоминопластика и липосакция. Также пользуются популярностью омолаживающие процедуры для лица, включая подтяжку и блефаропластику.
Прокопьев подчеркнул, что для пластической операции в Киргизии рекомендуется прибыть минимум на две-три недели. Первые несколько дней необходимы для адаптации к новому климату и подготовки к операции, а около двух недель уйдет на восстановление.
