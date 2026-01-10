Хирург рассказал, почему россияне начали чаще ездить в Киргизию

10 января 2026, 08:51

РИА Новости: россияне все чаще едут в Киргизию за пластическими операциями

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Россияне все чаще выбирают Киргизию как одно из направлений медицинского туризма: в пластической хирургии число пациентов из РФ за последние годы выросло в разы. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости известный хирург, один из ведущих специалистов республики в области пластических операций Дмитрий Прокопьев.