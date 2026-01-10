В России планируют ввести генетическое тестирование будущих родителей
В России могут ввести генетическое тестирование будущих родителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный план правительства РФ.
Процедура предназначена для выявления у будущих родителей скрытых генетических мутаций и оценки вероятности рождения ребёнка с наследственными заболеваниями.
Выполнение этого поручения возложено на Минздрав, который должен разработать свои предложения по внедрению процедуры тестирования до конца 2026 года.
