Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов до утра из-за мощного снегопада
В Шереметьево из-за сильного снегопада ввели ограничения на полеты до десяти утра
В связи с сильным снегопадом, обновившим суточный рекорд осадков в Москве, международный аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации авиахаба.
Изначально поступила информация, что ограничения будет действовать до восьми часов утра, однако позднее их продлили до десяти утра по московскому времени.
«Продолжим информирование по мере получения данных», — написали в Telegram-канале «Шереметьево».Ранее аэропорт уже предупреждал о задержках в обработке багажа из-за замедления работы техники в условиях непогоды и анонсировал услугу доставки чемоданов пассажирам на дом. Для получения услуги ожидающим багаж людям требовалось указать свои рейсовые данные и адрес доставки в специальной форме на сайте «Аэрофлота».