Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов до утра из-за мощного снегопада

В Шереметьево из-за сильного снегопада ввели ограничения на полеты до десяти утра
Фото: iStock/uatp2

В связи с сильным снегопадом, обновившим суточный рекорд осадков в Москве, международный аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации авиахаба.



Изначально поступила информация, что ограничения будет действовать до восьми часов утра, однако позднее их продлили до десяти утра по московскому времени.

«Продолжим информирование по мере получения данных», — написали в Telegram-канале «Шереметьево».
Ранее аэропорт уже предупреждал о задержках в обработке багажа из-за замедления работы техники в условиях непогоды и анонсировал услугу доставки чемоданов пассажирам на дом. Для получения услуги ожидающим багаж людям требовалось указать свои рейсовые данные и адрес доставки в специальной форме на сайте «Аэрофлота».

