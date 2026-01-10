Аэропорт Шереметьево прекратил прием самолетов до утра из-за мощного снегопада

10 января 2026, 05:36

В Шереметьево из-за сильного снегопада ввели ограничения на полеты до десяти утра

Фото: iStock/uatp2

В связи с сильным снегопадом, обновившим суточный рекорд осадков в Москве, международный аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации авиахаба.





Изначально поступила информация, что ограничения будет действовать до восьми часов утра, однако позднее их продлили до десяти утра по московскому времени.





«Продолжим информирование по мере получения данных», — написали в Telegram-канале «Шереметьево».