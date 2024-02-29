Хирург Шугина из Подмосковья рассказала об участии и победе на конкурсе «Лидеры России»

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе Юлия Шугина завоевала победу в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России», она рассказала, что помогло ей победить и какие перспективы открывает конкурс, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Юлия Шугина занимается не только административной работой, она практикующий хирург, оперирует новорождённых с экстремально малым весом и сопутствующими патологиями. Такая работа даёт понять, насколько важна слаженная командная работа.
Она также отметила, что хороший управленец не допускает эмоционального и профессионального выгорания сотрудников.
Всего в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» победу одержали более 100 управленцев из 31 региона РФ, а также участники из Сербии и Бельгии. Из представителей Подмосковья, помимо Юлии Шугиной, победителями стали ещё пять человек.
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«Детям после операции предстоит долгий реабилитационный период, во время которого их будут курировать врачи других специальностей. Здесь нужно довериться своей команде, этому учат на «Лидерах России», – отметила Шугина.
«В детской службе Московской области с полной отдачей работают отличные врачи и сестры, которые готовы дежурить 24/7. (…) Важно вовремя отправлять их в отпуск», — подчеркнула победительница конкурса.Выигранный образовательный грант Шугина планирует потратить на совершенствование своих навыков управленца и открыть многопрофильный детский центр.
Всего в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» победу одержали более 100 управленцев из 31 региона РФ, а также участники из Сербии и Бельгии. Из представителей Подмосковья, помимо Юлии Шугиной, победителями стали ещё пять человек.
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Лев Каштанов