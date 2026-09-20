Хирург спас военного при перелете из Южно-Сахалинска в Москву

20 сентября 2026, 19:35

Хирург Байханов спас жизнь военному при перелете из Южно-Сахалинска в Москву

Фото: istockphoto/megaflopp

Во время перелета из Южно-Сахалинска в Москву пластический хирург Жамбулат Байханов оказал экстренную помощь пассажиру, которому стало плохо в воздухе. Мужчина пожаловался на острую боль в животе, при этом до посадки оставалось около пяти часов, пишет РЕН ТВ.





Врач, находившийся на борту, заподозрил у пациента острый панкреатит и незамедлительно приступил к оказанию помощи. По его словам, использовались гипотензивные препараты и спазмолитики, найденные в аптечке, что позволило временно облегчить состояние больного.





«Мы начали спрашивать, у кого что есть, где аптечка и есть ли что-то в ней. Нам принесли гипотензивные препараты, нам нашли спазмолитики, которые хоть как-то облегчат боли в животе у пациента. Я принял решение, что экстренная посадка необходима», — рассказал Байханов.