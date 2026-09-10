Ступинские врачи спасли мужчину, через мозг которого прошёл высоковольтный ток
Врачи Ступинской больницы спасли мужчину после удара током напряжением 4 000 вольт. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пострадавшего в состоянии комы привезла в больницу бригада скорой помощи. Из-за тяжёлого состояния, минуя приёмный покой, пациент был сразу доставлен в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи установили, что разряд прошёл прямо через его головной мозг.
«Мужчина поступил с клинической картиной отёка мозга, поэтому мы немедленно перевели его на искусственную вентиляцию лёгких и начали интенсивную терапию для поддержания жизненно важных функций организма. Особое внимание уделяли динамике маркеров повреждения тканей, показателям свёртываемости крови и функции почек. Дело в том, что высоковольтный ток может вызвать массивный распад мышечной ткани и приводить к острой почечной недостаточности», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Вячеслав Ребенко.Почти через сутки пациент пришёл в сознание. Позже его отключили от аппарата ИВЛ, а после стабилизации состояния и нормализации показателей перевели на лечение в профильное отделение.
Врачи напомнили о соблюдении мер безопасности при работе с электрооборудованием. Они посоветовали использовать защитную экипировку, перед началом работ обесточивать приборы и никогда не выполнять ремонт самостоятельно при отсутствии опыта и квалификации. Лучше обратиться к специалисту.
В случае любого серьёзного поражения током даже при нормальном самочувствии важно сразу обратиться к врачу. Электротравма может вызвать внутренние повреждения, которые дадут о себе знать через некоторое время.