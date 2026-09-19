Приморские врачи спасли жизнь грудничка с экстремально низкой массой тела

19 сентября 2026, 05:08

Приморские врачи спасли младенца, который весил при рождении всего 830 граммов

Фото: канал в MAX «Минздрав Приморья»/@minzdravpk

В Приморье медики спасли младенца, который родился раньше срока и весил всего 830 граммов. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.





Матери мальчика пришлось рожать на 26-й неделе беременности с помощью кесарева сечения после того, как воды отошли преждевременно. Новорождённого с экстремально низкой массой тела сразу поместили в отделение реанимации.



Первую неделю ребёнок находился под круглосуточным наблюдением, для поддержки дыхания врачи использовали современный аппарат ИВЛ. После стабилизации состояния малыша перевели в профильное учреждение. За месяц и 14 дней его вес увеличился с 830 до 1460 граммов. Сейчас младенец чувствует себя хорошо, постепенно набирает вес и развивается под контролем медиков.



«Сын растёт, крепнет, появились пухлые щёчки, улыбка и хулиганский характер. Спасибо нашим врачам, что сделали это возможным!» — рассказала мама малыша.