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Ребенок чуть не потерял почку из-за удара лошади копытом на Алтае

Алтайские врачи спасли почку мальчику, которого лягнула копытом лошадь
Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В Республиканской клинической больнице Горно-Алтайска врачи провели сложную операцию по спасению почки семилетнего ребенка. Об этом сообщается в официальном канале медучреждения в Max.



Как уточняется, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Обследование показало, что в результате удара копытом лошади у ребенка оказалась почти полностью разрушенной почка — около трети ее объема были оторванными.

Операция началась с малоинвазивной лапароскопии, однако тяжесть повреждений вынудила медиков перейти к открытой хирургии. Нижняя часть органа оказалась полностью нежизнеспособной, и врачи приняли решение спасти оставшиеся две трети.

Специалисты провели резекцию поврежденного участка и пересадку мочеточника. Маленький пациент находился в стационаре около месяца, и его выписали на амбулаторное лечение.

Никита Кротов

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