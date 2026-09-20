Ребенок чуть не потерял почку из-за удара лошади копытом на Алтае

20 сентября 2026, 18:00

Алтайские врачи спасли почку мальчику, которого лягнула копытом лошадь

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В Республиканской клинической больнице Горно-Алтайска врачи провели сложную операцию по спасению почки семилетнего ребенка. Об этом сообщается в официальном канале медучреждения в Max.