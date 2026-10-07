Хирург Василенко объяснила, почему после 40 лет меняется овал лица

07 октября 2026, 08:34

Хирург Василенко: после 40 лет лицо может оплыть из-за слабых связок

Фото: iStock/stockbusters

Пластический хирург Ирина Василенко рассказала, что после 40 лет контуры лица нередко становятся менее четкими даже у людей со стабильным весом. Причиной служат возрастные изменения связочного аппарата, кожи, жировой ткани и костных структур.