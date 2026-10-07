Хирург Василенко объяснила, почему после 40 лет меняется овал лица
Пластический хирург Ирина Василенко рассказала, что после 40 лет контуры лица нередко становятся менее четкими даже у людей со стабильным весом. Причиной служат возрастные изменения связочного аппарата, кожи, жировой ткани и костных структур.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что с годами связки хуже удерживают мягкие ткани. На лице могут появиться брыли, носогубные складки становятся заметнее, а нижняя челюсть теряет выраженный контур.
По словам Василенко, костный каркас постепенно сокращается в объеме. Жировые пакеты меняют положение: часть зон теряет наполненность, ткани в нижней трети лица опускаются и создают ощущение тяжести.
Хирург предупредила, что попытка похудеть или убрать жир в области лица не всегда дает желаемый эффект. Иногда снижение объема усиливает признаки усталости.
На внешний вид влияет и качество кожи. После 35–40 лет организм вырабатывает меньше коллагена и эластина, поэтому ткани теряют плотность и эластичность. Контуры нижней части лица зависят и от состояния шейных мышц, включая платизму.
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