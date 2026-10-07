Онищенко назвал предельный возраст женщины для рождения ребёнка
Предельный детородный возраст для женщин наступает примерно к 60 годам, тогда как мужчины способны становиться отцами практически до 90 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
В качестве примера редких случаев позднего материнства издание South China Morning Post приводило историю жительницы Китая. Она родила сына в 58 лет, а спустя два года — дочь.
Как пояснил Онищенко, отдельные случаи беременности у женщин до 60 лет возможны — но лишь при сохранении менструального цикла и при том, что детородный возраст фактически не завершился. В этих случаях для рождения ребёнка важны сразу несколько факторов: стабильная гормональная работа, благоприятная генетика и квалифицированная медицинская поддержка. При этом способность мужчин к зачатию, по словам эксперта, сохраняется значительно дольше.
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