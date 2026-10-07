Онищенко назвал предельный возраст женщины для рождения ребёнка

07 октября 2026, 03:33

Академик Онищенко: женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Предельный детородный возраст для женщин наступает примерно к 60 годам, тогда как мужчины способны становиться отцами практически до 90 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.