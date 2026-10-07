Кибермошенники стали чаще забирать у жертв наличные через курьеров

07 октября 2026, 08:05

Киберэксперт Тютюев: мошенники перестали просить переводы на карту

Фото: iStock/Coprid

Эксперт по кибербезопасности и сооснователь майнинг-пула K8X Семен Тютюев сообщил, что преступники все реже используют для хищений переводы на карты подставных лиц. Вместо этого они склоняют людей снимать деньги в банкоматах и отдавать их курьерам.