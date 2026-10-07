Кибермошенники стали чаще забирать у жертв наличные через курьеров
Эксперт по кибербезопасности и сооснователь майнинг-пула K8X Семен Тютюев сообщил, что преступники все реже используют для хищений переводы на карты подставных лиц. Вместо этого они склоняют людей снимать деньги в банкоматах и отдавать их курьерам.
В беседе с «Газетой.Ru» Тютюев рассказал, что такую схему выявили при анализе более 40 случаев мошенничества. Свыше 80% эпизодов не включали отправку средств на банковский счет: курьер забирал наличные у потерпевшего и отвозил их в обменный пункт, где деньги превращали в криптовалюту.
Банки быстро фиксируют сомнительные переводы и могут остановить операцию до поступления денег злоумышленникам. Электронный платеж сохраняет сведения о получателе, сумме, времени отправки и движении по счету. Передача наличных помогает мошенникам исключить этот этап из схемы.
После обмена на криптовалюту преступники делят сумму между разными кошельками, проводят новые операции и меняют одни цифровые активы на другие. Это заметно усложняет отслеживание похищенных средств, пояснил специалист.
Курьеры остаются слабым местом таких преступных цепочек. Правоохранители нередко находят их по камерам видеонаблюдения и системам распознавания лиц уже после первого задания. Однако задержание исполнителя не всегда позволяет вернуть деньги: к этому моменту средства могут уйти через криптообменник.
По словам Тютюева, в 2025 году мошенники похитили у клиентов финансовых организаций 29,3 млрд рублей. Этот показатель вырос на 6,4% за год. Банки при этом предотвратили почти в два раза больше попыток хищения.
Эксперт подчеркнул, что требования снять наличные, передать их незнакомцу или перевести сбережения в криптовалюту под предлогом их защиты указывают на мошенничество. В таком случае следует сразу завершить разговор и самостоятельно связаться с банком по номеру с его официального сайта или с обратной стороны карты.
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