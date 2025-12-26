Достижения.рф

Хирурги КНР впервые в мире пересадили ухо на стопу для спасения органа

Фото: istockphoto/faustasyan

Китайские хирурги впервые провели необычную операцию. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).



Чтобы сохранить отсечённое ухо пациентки после тяжёлой травмы, они временно пересадили его на стопу, говорится в материале. По данным издания, женщина получила повреждения во время работы с тяжёлой техникой — кожа головы, шеи и лица разорвалась и фактически была «разбросана на множество фрагментов». Ухо полностью отделилось вместе с участком кожи головы.

Когда пострадавшую доставили в больницу провинции Шаньдун, команда специалистов по реконструктивной микрохирургии пыталась восстановить ткани стандартными методами, но из-за масштаба разрушений сделать это сразу не удалось.

Пришить ухо на место врачи тоже не могли до тех пор, пока не заживут ткани в области черепа, поэтому требовалось «сохранить» орган живым на время лечения.

Тогда медики приняли решение временно пересадить ухо на верхнюю часть стопы. Как поясняется, кожа и мягкие ткани в этой зоне по толщине близки к тканям головы, что упрощает последующую коррекцию после обратной трансплантации.

После восстановления повреждённых тканей и реконструкции врачи вернули ухо на прежнее место. Отмечается, что подобная операция не имела прецедентов и ранее не описывалась как успешный случай.

Никита Кротов

