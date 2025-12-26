Хирурги КНР впервые в мире пересадили ухо на стопу для спасения органа
Китайские хирурги впервые провели необычную операцию. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).
Чтобы сохранить отсечённое ухо пациентки после тяжёлой травмы, они временно пересадили его на стопу, говорится в материале. По данным издания, женщина получила повреждения во время работы с тяжёлой техникой — кожа головы, шеи и лица разорвалась и фактически была «разбросана на множество фрагментов». Ухо полностью отделилось вместе с участком кожи головы.
Когда пострадавшую доставили в больницу провинции Шаньдун, команда специалистов по реконструктивной микрохирургии пыталась восстановить ткани стандартными методами, но из-за масштаба разрушений сделать это сразу не удалось.
Пришить ухо на место врачи тоже не могли до тех пор, пока не заживут ткани в области черепа, поэтому требовалось «сохранить» орган живым на время лечения.
Тогда медики приняли решение временно пересадить ухо на верхнюю часть стопы. Как поясняется, кожа и мягкие ткани в этой зоне по толщине близки к тканям головы, что упрощает последующую коррекцию после обратной трансплантации.
После восстановления повреждённых тканей и реконструкции врачи вернули ухо на прежнее место. Отмечается, что подобная операция не имела прецедентов и ранее не описывалась как успешный случай.
Читайте также: