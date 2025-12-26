Хирурги КНР впервые в мире пересадили ухо на стопу для спасения органа

26 декабря 2025, 14:07

SCMP: в КНР хирурги пересадили женщине ухо на стопу, чтобы сохранить его

Фото: istockphoto/faustasyan

Китайские хирурги впервые провели необычную операцию. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).