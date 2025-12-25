Врачи рассказали о необычных предметах, которые они извлекли из пациентов

25 декабря 2025, 17:57

В Москве врачи нашли в пациентах гелевый шар, монету, иголку и 38 магнитов

Фото: iStock/faustasyan

В этом году московские медики извлекли из пациентов десятки необычных предметов. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.