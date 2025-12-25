Врачи рассказали о необычных предметах, которые они извлекли из пациентов
В этом году московские медики извлекли из пациентов десятки необычных предметов. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Медики обнаружили в пациентах следующие необычные предметы: сосиску, семечку, рыбную кость, нож, батарейку, гелевый шарик, монету, арахис, иголку и даже 38 магнитов одновременно.
В середине декабря хирурги из Новосибирска удалили из кишечника мальчика 25 магнитов. А в июле в Воронеже медики спасли двухлетнего ребёнка, проглотившего 48 магнитов.
Эти случаи вызывают у врачей особую обеспокоенность, так как магниты могут притягиваться друг к другу через стенки кишечника. Это приводит к серьёзным осложнениям, таким как кишечная непроходимость, некроз, перфорация и образование свищей.
