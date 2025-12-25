Россиянам назвали требующие обращения в неотложку симптомы после падения на улице
Врач Агапкин призвал обращаться к врачу, если появился шум в ушах после падения
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» симптомы после падения, которые требуют обращения за неотложной медицинской помощью.
Врач сообщил, что удар головой при падении на улице может привести к черепно-мозговой травме, которая иногда вызывает отек мозга. Это угрожающее жизни состояние может развиться за несколько часов и сопровождается такими симптомами, как тошнота, шум в ушах и головокружение, отметил Агапкин.
При первых признаках такого состояния рекомендуется немедленно обратиться в скорую помощь, подчеркнул реабилитолог.
