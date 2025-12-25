Россиянам назвали требующие обращения в неотложку симптомы после падения на улице

25 декабря 2025, 15:59

Врач Агапкин призвал обращаться к врачу, если появился шум в ушах после падения

Фото: iStock/Iulianna Est

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» симптомы после падения, которые требуют обращения за неотложной медицинской помощью.