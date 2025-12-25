Пластическая хирургия может изменить лицо или тело, но не изменит внутреннее «я»

25 декабря 2025, 23:36

Хирург Алексанян: Пластическая операция — не волшебство, а медицинская процедура

Фото: iStock/MJ_Prototype

Правильная постановка целей и ожиданий позволит не разочароваться результатом пластической операции. Об этом рассказал пластический хирург, профессор Тигран Алексанян.





По его словам, важно понимать, что пластическая операция — это не волшебство, а медицинская процедура со своими ограничениями и рисками. Для начала необходимо проконсультироваться с опытным хирургом, который расскажет о возможных результатах, рисках и осложнениях.



Алексанян добавил, что следующим этапом является визуализация. Многие клиники предлагают 3D-моделирование, с помощью которого можно увидеть, как будет выглядеть внешность после операции. Это позволит обсудить с хирургом, что вас не устраивает, и скорректировать план до начала операции.





«Важно быть готовым к изменениям не только во внешности, но и в восприятии себя. Пластическая хирургия может изменить ваше лицо или тело, но она не изменит внутреннее "я". Поэтому важно работать над самооценкой, прежде чем принимать решение о хирургическом вмешательстве», — отметил хирург в разговоре с RuNews24.ru.