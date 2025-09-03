Хит Шуфутинского «3 сентября» могут признать культурным наследием РФ
В России предложили признать песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» значимым объектом современной российской культуры и народным культурным символом России.
С такой инициативой в Министерство культуры Российской Федерации обратился музыкальный лейбл Soul Rhyme Label. Об этом в интервью Om1 Новосибирск рассказал владелец лейбла Юрий Турцев.
«Данная композиция давно вышла за рамки обычного эстрадного хита. Она превратилась в культурный феномен, который каждый год 3 сентября объединяет людей по всей стране: звучит на концертах, в социальных сетях, в СМИ и в народном творчестве», — говорится в петиции.
Инициаторы предлагают включить песню «3 сентября» в перечень объектов нематериального культурного наследия России. Кроме того, авторы просят рассмотреть возможность установления Дня песни Михаила Шуфутинского «3 сентября» как народного культурного праздника. В эту дату предлагается проводить концерты и другие культурные мероприятия.
Представители лейбла уверены, что подобный шаг поможет сохранить музыкальные традиции и укрепить позитивный образ российской эстрады.
Данную инициативу уже поддержали известные новосибирские исполнители.