Михаил Шуфутинский сообщил об отъезде внучки в Милан

Михаил Шуфутинский (Фото: Инстаграм* @mikhail.shufutinsky)
Певец Михаил Шуфутинский рассказал о переезде внучки Анны в Милан, сообщила газета «Московский комсомолец».
Внучка исполнителя хита «3-е Сентября» до недавнего времени училась в Москве.
Девушке пришлось переехать из-за того, что в Италию перебралась ее преподавательница. Певец обратил внимание, что после окончания академии Анна вернется в Россию.
Анна занимается разработкой дизайнов, отметил Шуфутинский.
По словам певца, его внучка долго шла к этой цели.
Читайте также:
«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ
«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос
«Хотел бы, чтобы я была счастливой»: Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Анечка, которая живет здесь, в Москве, сегодня мне сообщила радостную весть. Она сдала успешно экзамены и поступила в художественную академию в Милане. Теперь будет там учиться», — откровенничал Михаил Шуфутинский.
Девушке пришлось переехать из-за того, что в Италию перебралась ее преподавательница. Певец обратил внимание, что после окончания академии Анна вернется в Россию.
Анна занимается разработкой дизайнов, отметил Шуфутинский.
«Я во все тонкости этой профессии не могу вникнуть. Знаю, что у нее получается хорошо», — добавил Шуфутинский.
По словам певца, его внучка долго шла к этой цели.
Читайте также:
«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ
«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос
«Хотел бы, чтобы я была счастливой»: Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева