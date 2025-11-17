Достижения.рф

ХК «Салават Юлаев» погасил очередной долг с помощью мирового соглашения

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил мировое соглашение с застройщиком ООО «СЗ СК Уфа», которому задолжал 109 миллионов рублей. Об этом пишет «Постньюс».



Отмечается, что спор между ХК и уфимским девелопером рассматривал Арбитражный суд Московской области.

«Суд откладывал заседания, возвращая сторонам проект соглашения для уточнений, после чего утвердил предложенный вариант. Компания выступала кредитором по договору займа и требовала вернуть 109 млн рублей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ХК заключил досудебное мировое соглашение с благотворительным фондом «Урал», которому должен был 100 млн. Тем не менее обязательства «Салават Юлаев» не выполнил. Теперь взыскание происходит в принудительном порядке.
