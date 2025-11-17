ХК «Салават Юлаев» погасил очередной долг с помощью мирового соглашения

17 ноября 2025, 12:22

Фото: iStock/AMilkin

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил мировое соглашение с застройщиком ООО «СЗ СК Уфа», которому задолжал 109 миллионов рублей. Об этом пишет «Постньюс».





Отмечается, что спор между ХК и уфимским девелопером рассматривал Арбитражный суд Московской области.





«Суд откладывал заседания, возвращая сторонам проект соглашения для уточнений, после чего утвердил предложенный вариант. Компания выступала кредитором по договору займа и требовала вернуть 109 млн рублей», — говорится в материале.