Главврачи Дагестана теряют свои посты из-за долгов
В Дагестане уволили пятерых главврачей из-за долгов больниц. Общая сумма задолженностей достигает почти 700 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Двенадцать медицинских учреждений оказались в сложной финансовой ситуации. В некоторых случаях причиной стали завышенные расходы, например, наличие десяти айтишников в одной небольшой больнице.
Министерство здравоохранения отчиталось об оптимизации работы и увольнении главврачей Каякентской, Гумбетовской, Гунибской, Рутульской и Бабаюртовской центральных районных больниц. Ситуация вызывает серьезные опасения среди населения и медицинского сообщества.
Ранее стало известно, что в Иркутске стая дворняг, живущая на территории Татарского кладбища, напала на детей во дворе школы.
Читайте также: