Главврачи Дагестана теряют свои посты из-за долгов

Пять главврачей уволили с начала года в Дагестане из-за долгов больниц
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Дагестане уволили пятерых главврачей из-за долгов больниц. Общая сумма задолженностей достигает почти 700 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.



Двенадцать медицинских учреждений оказались в сложной финансовой ситуации. В некоторых случаях причиной стали завышенные расходы, например, наличие десяти айтишников в одной небольшой больнице.

Министерство здравоохранения отчиталось об оптимизации работы и увольнении главврачей Каякентской, Гумбетовской, Гунибской, Рутульской и Бабаюртовской центральных районных больниц. Ситуация вызывает серьезные опасения среди населения и медицинского сообщества.

Дарья Осипова

