Главврачи Дагестана теряют свои посты из-за долгов

17 ноября 2025, 12:09

Пять главврачей уволили с начала года в Дагестане из-за долгов больниц

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Дагестане уволили пятерых главврачей из-за долгов больниц. Общая сумма задолженностей достигает почти 700 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.