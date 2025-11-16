Выяснился размер пени для россиян за просрочку налоговых платежей в 2025 году

16 ноября 2025, 06:30

ФНС: В случае просрочки уплаты налогов на каждые ₽100 будет начисляться 5,5 копейки

Фото: iStock/wing-wing

Россиян ждет ежедневное начисление пени за просрочку уплаты налогов на недвижимость, земельные участки и транспорт. За один день просрочки на каждые 100 рублей долга будет начисляться 5,5 копейки. Этот расчет соответствует одной трехсотой части от действующей ключевой ставки ЦБ РФ, передает РИА Новости.





Налоговые уведомления рассылаются гражданам РФ в их личные кабинеты на официальном сайте налоговой службы, а также через приложение «Налоги физлиц» и портал «Госуслуги».



Бумажные оповещения используются реже, в таком случае информация приходит по почте. Россиянин не освобождается от обязанности уплатить налог, даже если по какой-то причине по получил ​уведомление.





«Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг», — пояснили в ФНС.