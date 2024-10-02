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Хочется чипсов: Врач объяснил, о чем говорит тяга к вредным продуктам

Врач Гинзбург: нам хочется чипсов и булочек из-за желания получить радость и награду
02 октября 2024, 11:15
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сильная тяга к определённому продукту может стать сигналом о наличии дисбаланса питательных веществ. С помощью такого желания организм пытается самостоятельно наиболее быстрым способом восполнить недостаток важных и необходимых ему веществ.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» сообщил, что объяснять свое желание к вредным продуктам нехваткой витаминов — очень хитро и удобно, однако система работает не совсем так.
«При дефиците некоторых биоактивных веществ возникает инверсия вкусов — хочется чего-то несъедобного, например, тяга к мелу у молодых женщин считается дефицитом железа. То есть появляются неправильные вкусовые пристрастия, на которые желательно обращать внимание и проводить анализы», — сказал эксперт.



Он добавил, что тяга к мясу тоже может быть причиной нехватки железа, которое плохо усваивается в организме.

Диетолог отметил, что по обычному разговору с пациентом о его питании в целом, можно и выявить то, чего у него не хватает в организме.
«Если человек пренебрегает овощами, ягодами, то у него будет недостаточное потребление витамина С. Если в питании мало круп и орехов, то мало будет витаминов группы B. Недостаток бобовых и орехов может говорить о нехватке минерала селена. Дефицит селена в возрасте 50+ может ускорить развитие атеросклероза, даже если никаких располагающих факторов не было», — объяснил Гинзбург.

По его словам, не все витамины в организме можно точно измерить, потому что некоторые превращаются в свои биоактивные формы, которые уже химически могут отличаться от исходной.
«Нужно ходить к докторам, потому что небольшая поправка в питании — и человек в дальнейшем может избежать бед. Есть другой простой вариант — профилактический прием витаминно-минеральных комплексов, который гарантировано защищает человека от дефицита и минералов. Но это тоже только после доктора», — рекомендовал диетолог.

По его словам, желание съесть чипсы, булочки и другие вредные продукты является нормальным, потому что человеку хочется разнообразных вкусов, от которых можно получить радость и как бы награду за старания.
«Когда человек отказывает себе в еде, он рискует впасть в депрессию, потому то радости в жизни становится меньше. Но откровенно вредные продукты никогда не нельзя есть вместе еды», — заключил специалист.

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Названы победители конкурса «Лучший подъезд Подмосковья»
02 октября 2024, 11:20

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело промежуточные итоги конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Жюри определило победителей в двух номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд» и «Лучший тематический подъезд» за 2022–2023 годы.

В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в Реутове по адресу: ул. Октября, д. 20, п. 1.

Второе — подъезд в Видном а ул. Строительная, д. 31, п. 2, а третье — подъезд в Реутове на Юбилейном пр-кте, д. 26, п. 1.

В номинации «Лучший тематический подъезд» первое место досталось подъезду из Балашихи в мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 12, п. 1, второе — подъезду из Ногинска на ул. Белякова, д. 2, кор. 2, п. 2, а третье — подъезду из Зарайска 1-й мкр., д. 32, п. 2.

В 2023 году в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в микрорайоне Железнодорожный города Балашихи (улица Маяковского, дом 36, пункт 3). Второе место получил подъезд в Реутове (Юбилейный проспект, дом 49, пункт 1), а третье — подъезд в Ступино (улица Калинина, дом 9, пункт 1).

В номинации «Лучший тематический подъезд» по теме «Наука и образование» победил подъезд в Химках (улица Германа Титова, дом 14к1, пункт 5). Второе место занял подъезд в Клину (улица Профсоюзная, дом 13к3, пункт 1), а третье — подъезд в Раменском (улица Свободы, дом 13, пункт 3).

В течение месяца также будут определены победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий».

«Конкурс на лучший подъезд привлекает значительное внимание жителей Подмосковья. Активное участие горожан обусловлено не только привлекательными призами, но и желанием улучшить условия проживания в своих домах. Жители стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства, чтобы повысить свои шансы на победу. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности в данном мероприятии», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Победители конкурса в качестве награды получат в путешествия по России.

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В Подмосковье установили график работы личного кабинета и приложения МосОблЕИРЦ
02 октября 2024, 11:08

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ, а также мобильное приложение подмосковного расчётного центра теперь недоступны по ночам — с 23:00 до 6:00, это связано со значительным увеличением числа клиентов электронных сервисов и, соответственно, увеличением нагрузки на систему: перерыв необходим для обеспечения работы без сбоев, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального Московской области.
«Для обеспечения качественной работы сервисов и безопасности данных, в настоящий момент личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00 и недоступны в ночные часы с 23:00 до 6:00», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с помощью онлайн-сервисов МосОблЕИРЦ жители могут передавать показания счётчиков, без комиссии оплачивать ЖКУ, получить подробную информацию о начислениях, а также получить коммунальные бонусы и проконсультироваться со специалистом.

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В московском метро начали прокладку тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»
Ефимов: идет прокладка тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»
02 октября 2024, 10:55

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Правый перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» Рублево-Архангельской линии метро прокладывается строителями в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Отмечается, что диаметр тоннелепроходческого щита «София» составляет 6 метров. Общая длина перегона между «Звенигородской» и «Шелепихой» — 553 метра.

По словам Ефимова, тоннелепроходческий щит пройдет 349 м до демонтажной камеры за станцией «Шелепиха», оставшиеся 204 м от камеры съездов до «Шелепихи» строители пройдут горным способом. Станция «Звенигородская» будет находиться в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Ранее столичный Сергей Собянин сообщил о возведении станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В деревне Ботово заработал фельдшерско-акушерский пункт
02 октября 2024, 10:48

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В новом фельдшерско-акушерском пункте в деревне Ботово Волоколамского района стратовал приём пациентов, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Пункт был создан благодаря государственной программе и финансированию из бюджета. Он может принять до 36 посетителей в смену и занимает площадь 200 квадратных метров.

В здании есть кабинеты врачей, смотровой зал, процедурный кабинет, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пациентов и помещение для персонала. Пункт будет обслуживать около 1300 человек, включая 180 детей.

На прилегающей территории обустроена парковка, зоны отдыха и проведено комплексное озеленение.

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#здоровье
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На Савёловском направлении будут ходить компенсационные автобусы
02 октября 2024, 10:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Савёловском направлении МЖД назначены компенсационные автобусы. Причина – изменение расписания пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В будние дни октября эти автобусы будут отправляться от станции Дмитров в 10:15; от станции Савёлово в городе Кимры) – в 11:40; а от станции Дубна – в 11:10 и 16:30», – уточнили в министерстве.
Там попросили заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание поездов на сайте.

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Ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни
РИА Новости: в Самаре шагнули вперед к разгадке происхождения жизни
02 октября 2024, 10:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Ученые из Самары совместно с коллегами в приближенных к космическим условиям синтезировали органическое соединение, которое играет важную роль в процессе зарождения жизни. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на журнал Physical Chemistry Chemical Physics.
Уточняется, что это помогло сделать шаг к разгадке происхождения жизни. Согласно информации источника, научные деятели синтезировали метилглиоксаль, облучив потоком электронов в глубоком вакууме лед из угарного газа и ацетальдегида.

Данное вещество может быть предшественником сахаров и различных кислот, отметил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов. Финальная цель работы ученых — понимание того, насколько уникально существование разумной жизни во Вселенной, добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что в Московской области исследованиями по самым разным научным направлениям занимаются более 270 организаций.

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Учительница приобрела квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке»
02 октября 2024, 10:03

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

«Социальная ипотека» позволила учительнице Юлии Бербеневой переехать из комнаты в общежитии в собственную квартиру в Ленинском районе Подмосковья, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Юлия работает учителем информатики в Видновской средней школе №7 уже почти 20 лет. Она рассказывает, что выбрала эту профессию, вдохновившись тем, как интересно преподавала информатику её бабушка.

За время работы Юлия освоила различные операционные системы, офисные программы и языки программирования, постоянно совершенствуя свои навыки.

Юлия и её дочь жили в общежитии при школе. Узнав о том, как её коллеги смогли решить жилищный вопрос с помощью региональной программы поддержки, учительница тоже подала заявку на участие в ней.

«Мне посчастливилось приобрести „однушку“ в новостройке. Это очень красивый жилой комплекс с закрытой территорией на берегу реки. Он еще строится. Предусмотрена парковка. На территории будут школа и два детских сада. При этом рядом железнодорожная станция», — говорит Бербенева.
«Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Врачи, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры также могут воспользоваться этой программой для приобретения жилья.

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Число регистраций на портале «Добродел» достигло 4 миллионов
02 октября 2024, 09:58

Фото: медиасток.рф

Четыре миллиона жителей Московской области зарегистрировались на портале «Добродел», через которой можно взаимодействовать с органами региональной власти в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Портал «Добродел» был запущен девять лет назад: 1 октября 2015 года. Отметку в 2 миллиона регистраций он преодолел за шесть лет — с 2015 года по ноябрь 2021 года. При этом следующие 2 миллиона пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это подтверждает востребованность портала среди жителей нашего Подмосковья, поскольку помогает оперативно решать различные вопросы совместно с органами власти», — сказала министр госуправления, ИТ и связи области Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что портал «Добродел» используется не только для подачи жалоб, но и для различных опросов и голосований. Кроме того, через портал можно узнать о планах по благоустройстве и графике отключения воды, а также наблюдать за ходом строек и пр.

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Работники Мосавтодора проверили новую систему мониторинга состояния искусственных объектов
02 октября 2024, 09:46

Фото: медиасток.рф

Специалисты Мосавтодора приступили к тестированию первой в России системы контроля и мониторинга состояния искусственных сооружений, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Система оптимизирует и повышает эффективность работы по обследованию и планированию ремонта мостовых сооружений и позволяет быстро реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.

Автоматизированная система «Мосты России», разработанная группой компаний «Максима», осуществляет постоянный мониторинг, быстрый сбор и анализ информации о геодезических, динамических, деформационных и других характеристиках мостовых конструкций.

Благодаря датчикам и контрольному оборудованию эта уникальная российская разработка отслеживает состояние моста и выдаёт уведомления об отклонениях в режиме реального времени, что позволяет обнаруживать критические изменения и локализовать опасные участки на самых ранних стадиях. Учитываются погодные условия, состояние грунта и интенсивность движения транспорта.

Кроме того, система видеоаналитики предназначена для нестандартных ситуаций: обнаружения забытых вещей и посторонних людей на закрытых территориях, а также случаев вандализма и нарушений правил дорожного движения.

Система поможет оптимизировать и сделать более эффективной работу по обследованию и планированию ремонтных работ мостовых сооружений, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.

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