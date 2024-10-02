Хочется чипсов: Врач объяснил, о чем говорит тяга к вредным продуктам

Личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ, а также мобильное приложение подмосковного расчётного центра теперь недоступны по ночам — с 23:00 до 6:00, это связано со значительным увеличением числа клиентов электронных сервисов и, соответственно, увеличением нагрузки на систему: перерыв необходим для обеспечения работы без сбоев, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального Московской области.