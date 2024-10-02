Хочется чипсов: Врач объяснил, о чем говорит тяга к вредным продуктам

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Сильная тяга к определённому продукту может стать сигналом о наличии дисбаланса питательных веществ. С помощью такого желания организм пытается самостоятельно наиболее быстрым способом восполнить недостаток важных и необходимых ему веществ.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» сообщил, что объяснять свое желание к вредным продуктам нехваткой витаминов — очень хитро и удобно, однако система работает не совсем так.
Он добавил, что тяга к мясу тоже может быть причиной нехватки железа, которое плохо усваивается в организме.
Диетолог отметил, что по обычному разговору с пациентом о его питании в целом, можно и выявить то, чего у него не хватает в организме.
По его словам, не все витамины в организме можно точно измерить, потому что некоторые превращаются в свои биоактивные формы, которые уже химически могут отличаться от исходной.
По его словам, желание съесть чипсы, булочки и другие вредные продукты является нормальным, потому что человеку хочется разнообразных вкусов, от которых можно получить радость и как бы награду за старания.
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«При дефиците некоторых биоактивных веществ возникает инверсия вкусов — хочется чего-то несъедобного, например, тяга к мелу у молодых женщин считается дефицитом железа. То есть появляются неправильные вкусовые пристрастия, на которые желательно обращать внимание и проводить анализы», — сказал эксперт.
Он добавил, что тяга к мясу тоже может быть причиной нехватки железа, которое плохо усваивается в организме.
Диетолог отметил, что по обычному разговору с пациентом о его питании в целом, можно и выявить то, чего у него не хватает в организме.
«Если человек пренебрегает овощами, ягодами, то у него будет недостаточное потребление витамина С. Если в питании мало круп и орехов, то мало будет витаминов группы B. Недостаток бобовых и орехов может говорить о нехватке минерала селена. Дефицит селена в возрасте 50+ может ускорить развитие атеросклероза, даже если никаких располагающих факторов не было», — объяснил Гинзбург.
По его словам, не все витамины в организме можно точно измерить, потому что некоторые превращаются в свои биоактивные формы, которые уже химически могут отличаться от исходной.
«Нужно ходить к докторам, потому что небольшая поправка в питании — и человек в дальнейшем может избежать бед. Есть другой простой вариант — профилактический прием витаминно-минеральных комплексов, который гарантировано защищает человека от дефицита и минералов. Но это тоже только после доктора», — рекомендовал диетолог.
По его словам, желание съесть чипсы, булочки и другие вредные продукты является нормальным, потому что человеку хочется разнообразных вкусов, от которых можно получить радость и как бы награду за старания.
«Когда человек отказывает себе в еде, он рискует впасть в депрессию, потому то радости в жизни становится меньше. Но откровенно вредные продукты никогда не нельзя есть вместе еды», — заключил специалист.
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Анастасия Бондарева