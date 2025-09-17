В ГД объяснили смысл предложения увеличить отпуск россиянам до 35 дней

17 сентября 2025, 09:00

Депутат Новичков: Россиянам надо увеличить отпуск из-за ритма работы

Фото: iStock/Pla2na

На сегодняшний день определённых законодательством 28 дней оплачиваемого отпуска не хватает для восстановления сотрудника при современных нагрузках. Так считает депутат Госдумы Николай Новичков.





Напомним, депутаты ГД подготовили инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней.





«28 дней, которые нормативно определены законодательством, для нормального восстановления жизнедеятельности просто не хватает, мы это все прекрасно понимаем. И каждый из нас может найти пример: отпуск прошёл, человек не отдохнул», — заявил Новичков в разговоре с Life.ru.

