В ГД объяснили смысл предложения увеличить отпуск россиянам до 35 дней
Депутат Новичков: Россиянам надо увеличить отпуск из-за ритма работы
На сегодняшний день определённых законодательством 28 дней оплачиваемого отпуска не хватает для восстановления сотрудника при современных нагрузках. Так считает депутат Госдумы Николай Новичков.
Напомним, депутаты ГД подготовили инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней.
«28 дней, которые нормативно определены законодательством, для нормального восстановления жизнедеятельности просто не хватает, мы это все прекрасно понимаем. И каждый из нас может найти пример: отпуск прошёл, человек не отдохнул», — заявил Новичков в разговоре с Life.ru.Он подчеркнул, что люди не должны жить, чтобы только ходить на работу, поэтому дополнительная неделя к отпуску никому не помешает. У многих появится возможность заняться своим здоровьем, провести время с семьёй и восстановить работоспособность.
Законопроект внесут в Госдуму на рассмотрение уже в осеннюю сессию.