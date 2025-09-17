В Госдуме предложили запретить рок-группу «Сектор Газа»

17 сентября 2025, 10:42

Депутат Останина призвала запретить группу «Сектор Газа» и удалить все её песни

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала запретить деятельность рок-группы «Сектор Газа» и удалить все её песни из сервисов для прослушивания музыки. Об этом парламентарий сообщила в интервью изданию «Абзац».