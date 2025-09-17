В Госдуме предложили запретить рок-группу «Сектор Газа»
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала запретить деятельность рок-группы «Сектор Газа» и удалить все её песни из сервисов для прослушивания музыки. Об этом парламентарий сообщила в интервью изданию «Абзац».
Останина заявила, что группу «безусловно необходимо отменить». Она удивилась, что Роскомнадзор ещё не отреагировал на творчество коллектива и добавила, что её комитет в ближайшее время рассмотрит этот вопрос.
Группу «Сектор Газа» основали в 1987 году. Тексты песен содержали иронию, грубоватый юмор и откровенные описания повседневных реалий постсоветского общества. После смерти лидера Юрия Клинских в 2000 году активная деятельность коллектива прекратилась, однако его музыка до сих пор остается популярной среди слушателей разных возрастов.
Композиции вроде «Лирика», «30 лет» и «Туман» по-прежнему звучат на вечеринках, в соцсетях и в личных плейлистах миллионов россиян.
