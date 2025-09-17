В Госдуме ограничат наценки на определённые виды продуктов на 10%
Комитет Госдумы по аграрным вопросам подготовил законопроект, ограничивающий торговые наценки на продукты первой необходимости 10%.
По словам главы комитета Владимира Кашина, необоснованное завышение цен торговыми сетями разоряет сельхозпроизводителей и раскручивает инфляционную спираль.
«Окончательный список из пяти видов товаров первой необходимости согласовываем с профильными ведомствами», — уточнил депутат в беседе с «Парламентской газетой», подчеркнув, что механизм направлен на защиту доходов как производителей, так и потребителей.Инициатива появилась на фоне рекордного роста цен за последнее десятилетие: согласно данным Роспотребнадзора, с 2014 по 2024 год сливочное масло подорожало втрое (с 339 до 927 руб./кг), мороженая рыба — в 2,5 раза (с 98 до 244 руб./кг), а яблоки — в 2,4 раза (с 68 до 160 руб./кг). При этом в 2025 году инфляция сохраняется на уровне 9,5–10,5%, что вынуждает власти искать инструменты сдерживания цен.
Критики законопроекта, включая Национальный союз производителей молока и «Руспродсоюз», предупреждают, что жёсткое регулирование может снизить инвестиционную привлекательность отрасли и привести к дефициту. По их мнению, цены должны формироваться рынком, а не законодательными ограничениями.